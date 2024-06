Lula annuncia mega piano di investimenti per l'università

Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha annunciato oggi lo stanziamento di 5,5 miliardi di reais (952 milioni di euro) da parte del ministero dell'Istruzione per opere infrastrutturali per l'istruzione superiore, la costruzione di dieci nuovi campus universitari e di otto nuovi ospedali universitari federali.

In un incontro con i rettori delle università e degli istituti federali nel palazzo presidenziale di Brasilia, Lula ha affermato, riferisce l'agenzia di stampa Brasil, che "l'espansione delle università e degli istituti federali di educazione, scienza e tecnologia, è essenziale per sviluppare la capacità produttiva delle località" e assicurato che è sua "preoccupazione garantire che tutti i giovani abbiano accesso ai servizi universitari".

Il capo dello stato ha quindi spiegato che "non sarà possibile sviluppare le città periferiche, le città medie e piccole dell'interno del paese, se non esistono appropriati istituti federali che possano adattarsi alla realtà locale, e porre le basi per lo sviluppo di una produzione regionale".

"Dobbiamo iniziare a costruire questi istituti, ora che li abbiamo annunciati", ha poi detto, indicando che "se non c'è terra libera, la compreremo" Quello che invece non possiamo fare, ha concluso, "è annunciare un progetto e, un anno dopo, constatare che non è successo nulla".

L'intervento di Lula è avvenuto mentre il settore universitario pubblico brasiliano è in sciopero con reclami salariali per i docenti e per il personale medico e sanitario degli ospedali.



