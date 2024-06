Non cessa la violenza in Ecuador, altri tre omicidi a Manta

Non cessa la violenza in Ecuador.

Altre tre persone sono state uccise da sicari lunedi' notte (ora locale) nella citta' costiera di Manta, secondo quanto riferisce il quotidiano 'La Republica'.

Si tratta della stessa citta', capitale della provincia di Manabi', dove solo 24 prima era stato assassinato il deputato Christian Nieto insieme alla moglie e dove il presidente Daniel Noboa ha annunciato ieri l'avvio di un'operazione congiunta di polizia ed esercito per contrastare la crescente violenza di gruppi criminali.

Secondo le prime informazioni raccolte da testimoni un gruppo di sicari ha aperto il fuoco contro le vittime mentre si trovavano in una strada del quartiere di San Pedro ferendo gravemente anche altre due persone.

Dall'inizio dell'anno sono gia' 154 gli omicidi commessi nella provincia di Manabi', la maggior parte commessi nella stessa citta' di Manta.

L'ondata di violenza in questa regione aveva indotto il presidente Noboa ad annunciare il trasferimento proprio a Manta del comando congiunto delle operazioni di esercito e polizia nel quadro del programma di lotta alla criminalita' organizzata annunciato a novembre, all'inizio del suo mandato.



