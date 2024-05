Brasiliana guida il Fondo latinoamericano per i popoli indigeni

La ministra brasiliana Sonia Guajajara ha assunto la presidenza del Fondo per lo sviluppo dei popoli indigeni dell'America Latina e dei Caraibi (Filac).

L'esponente dell'esecutivo di Lula ha ricevuto l'incarico nel corso della diciassettesima assemblea generale della Filac a Caracas.

La ministra ha colto l'occasione dell'incontro per discutere col governo venezuelano un piano per combattere l'estrazione mineraria illegale nelle terre degli indigeni Yanomami del Roraima, al confine tra i due Paesi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA