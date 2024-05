Messico, candidata del governo Sheinbaum chiude la campagna

Davanti a migliaia di sostenitori che hanno riempito le strade del centro storico di Città del Messico, Claudia Sheinbaum, candidata alla presidenza della coalizione di governo per le elezioni di domenica prossima, ha condotto la cerimonia di chiusura della sua campagna.

"Il Messico è cambiato profondamente e in meglio — ha detto l'ex sindaca della metropoli — economicamente, politicamente, socialmente e nel consolidamento di un nuovo modo di pensare: l'umanesimo messicano, basato sulla nostra storia".

"Abbiamo dimostrato — ha aggiunto — che con onestà e il sostegno a chi ha meno si raggiunge la giustizia sociale e si ottengono risultati in tutti i campi. C'è meno povertà e disuguaglianza, la crescita economica supera ogni previsione e il Messico è uno dei Paesi con il tasso di disoccupazione più basso".

La portabandiera del Movimento di Rigenerazione Nazionale, del Partido del Trabajo e del Partito Verde Ecologista si è impegnata a guidare un governo onesto e a continuare a sradicare i privilegi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA