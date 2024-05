Prosegue la scalata della cinese Byd al mercato brasiliano

La casa automobilistica cinese Byd, principale concorrente globale di Tesla nel settore delle auto elettriche, prosegue la sua scalata in Brasile con l'invio di 5.500 nuove unità destinate a soddisfare la domanda crescente del mercato locale.

I veicoli, si legge in una nota, sono sbarcati ieri nel porto di Suape, nello stato di Pernambuco, dalla nave Explorer 1, una gigantesca unità con propulsione a Gnl di proprietà della stessa Byd e capace di stivare fino a 7.000 automobili.

Si è trattato, sottolinea la nota, "del più grande movimento di automobili mai registrato nella storia del porto di Suape in una sola volta".

Solo nei primi cinque mesi dell'anno, si sottolinea, il marchio cinese ha infatti già brevettato più di 25.500 unità, il 43% in più rispetto a tutti i brevetti registrati nel 2023 (17.900) mentre nel mese di aprile l'azienda è entrata per la prima volta nella top ten delle vendite.



