Allerta per possibile attentato con un'autobomba in Colombia

L'intelligence dell'esercito colombiano ha emesso un allerta a livello nazionale per un possibile attentato terrorista con un'autobomba in sei citta' del Paese.

E' quanto emerge da un documento ufficiale dove si sollecita le forze militari e della polizia a mantenersi in stato di massima allerta e a rafforzare le azioni di prevenzione in vista di una possibile azione terrorista nelle citta' di Bogota', Tunja, Ibague', Armenia, Neiva e Chaparral.

Secondo le informazioni ricavate dall'intelligence, per l'attentato verrebbe utilizzata un'automobile tipo Ford Explorer (di cui viene fornito anche il numero di targa) che sarebbe stata caricata di esplosivi.

L'allerta delle autorita' avviene mentre e' in stallo il negoziato di pace del governo con le fazioni dissidenti delle Forze armate rivoluzionarie (Farc) e con l'Esercito di Liberazione Nazione (Eln) e si intensificano gli scontri tra esercito e guerriglieri principalmente nella regione centrale del Cauca.

Proprio nella giornata di oggi l'esercito colombiano ha comunicato l'uccisione di cinque guerriglieri delle ex Farc in uno scontro a fuoco avvenuto nella zona rurale del comune di Balboa.



