Messico: Gálvez, 'Sheinbaum è la candidata dei narcos'

In un incontro con imprenditori dello Stato messicano di Jalisco, la candidata presidenziale dell'alleanza dell'opposizione, Xóchitl Gálvez, ha definito ancora una volta la rappresentante della coalizione di governo, Claudia Sheinbaum, "la candidata dei narcotrafficanti" ed ha offerto di riportare la tranquillità nel territorio.

La senatrice ha invitato a non normalizzare la violenza, riferendosi al caso della città di Lagos de Moreno, dove diversi mesi fa sono stati assassinati cinque giovani, e ha espresso: "Non voglio che continuino a uccidere i nostri giovani, i nostri figli. Ecco perché lo dico chiaramente: (Sheinbaum) è la candidata dei narcos".

"Sono loro — ha aggiunto — che hanno lasciato crescere la criminalità in tutto il Paese senza fare assolutamente nulla. E dico apertamente alla gente del Jalisco che non li abbandonerò nell'insicurezza".



