Riprendono voli da Porto Alegre dopo l'inondazione

Il collegamento aereo commerciale con Porto Alegre, la principale metropoli del sud del Brasile colpita da un 'eccezionale inondazione che ha provocato 169 morti, e' stato ristabilito da oggi grazie all'utilizzo della base aerea militare di Canoas con operazioni limitate al traffico nazionale.

L'aeroporto internazionale Salgado Filho e' infatti ancora inagibile dopo essere stato completamente invaso dalle acque del fiume Guaiba il 3 maggio scorso mentre l'aeroporto di Canoas, a 17 chilometri dalla citta' e' stato fino ad oggi il principale punto di arrivo e raccolta anche degli aiuti umanitari.

Il primo volo commerciale e' atterrato oggi dopo settimane di isolamento e si tratta di un volo operato dalla compagnia Latam, l'unica che ha annunciato la ripresa del collegamento con Porto Alegre insieme a Gol e Azul.

Fraport, la soscieta' concessionaria dell'aeorporto Salgado Filho, afferma in una nota che non e' ancora possibile fissare una data per la riapertura dello scalo internazionale e che questa sara' definita solo dopo un'attenta ispezione dello stato delle piste danneggiate dall'acqua e della loro eventuale riparazione.



