La popolarità di Maduro in calo con l'avvicinarsi del voto

Se l'immagine positiva del presidente venezuelano Nicolas Maduro a maggio è in leggero calo, al 39,5% rispetto al 40,9% di aprile, la sua immagine negativa si attesta al 58,1%. Emerge da un sondaggio condotto a metà di questo mese dalla CB Consultora, che evidenzia come la popolarità del capo di Stato stia diminuendo con l'avvicinarsi delle elezioni presidenziali del 28 luglio, in cui è candidato per un terzo mandato.

Secondo le rilevazioni, il 24,7% degli intervistati considera l'immagine di Maduro "molto buona", il 14,8% la valuta "buona", il 30,5% la vede "cattiva", il 27,6% la descrive come "molto cattiva" e il 2,4% non ha un'opinione o non ha risposto.

Ma in Sudamerica altri due presidenti hanno una valutazione peggiore di Maduro. Si tratta del colombiano Gustavo Petro, con il 58,3% di immagine negativa, e della peruviana Dina Boluarte, in cima alla lista con il 72,1% di disapprovazione.

In Venezuela, il sondaggio ha tra l'altro mostrato che la leader della principale piattaforma di opposizione (Pud), María Corina Machado, ha un indice di gradimento del 50,5% e un'immagine negativa del 40,7%, mentre il candidato del Pud alle presidenziali di luglio, Edmundo Gonzalez Urrutia ha un'immagine positiva del 47,2% e negativa del 34,2%.



