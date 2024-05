Al via manovre navali congiunte tra Argentina e Stati Uniti

La Marina Militare argentina partecipera' a esercitazioni navali insieme alla Marina degli Stati Uniti e alla sua portaerei Uss George Washington nelle acque del Mare Argentino.

L'informazione e' confermata dal ministero della Difesa argentino attraverso il suo profilo X, dove si annuncia che i due cacciatorpedinieri La Argentina e Sarandi' sono salpati dal porto di Mar del Plata insieme alle corvette Espora e Rosales per partecipare all'esercitazione congiunta "Passex Gringo-Gaucho II" insieme alla Marina Usa.

Le manovre navali si inquadrano nell'operazione Southern Seas 2024 che vede impegnata la portaerei statunitense della classe Nimitz a propulsione nucleare in esercitazioni congiunte in Argentina, Cile, Colombia, Ecuador, Peru e Uruguay.

L'esercitazione si inserisce anche nella politica di forte allineamento con Washington portata avanti dal governo di Javier Milei e sugellata negli ultimi mesi dall'acquisto di 24 caccia F-16, l'annuncio della costruzione di una base navale integrata in Terra del Fuoco e la firma di un memorandum sul dialogo strategico per "raforzare la cooperazione e il coordinamento tra i due paesi a livello bilaterale, regionale e globale"



