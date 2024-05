Petro, Colombia in default se non passa la legge sul debito

Il presidente della Colombia, Gustavo Petro, e' tornato a chiedere al Parlamento l'approvazione urgente del progetto di legge che consente aumentare il tetto di indebitamento pubblico di altri 17 miliardi di dollari per poter rifinanziare scadenze del debito gia' esistente. L'alternativa, ha affermato Petro, sara' il default o la dichiarazione dell'emergenza economica.

"Il progetto sul tetto di indebitamento non e' per finanziare questo governo, ma per pagare il debito attuale con nuovo debito magari meno costoso", ha affermato oggi Petro in un post su X.

"E' quello che fanno tutti i governi per rifinanziare il debito ed evitare il crollo degli investimenti pubblici", ha aggiunto.

"Se il progetto non verra' approvato semplicemente quello che succedera' e' che andremo in default o che saro' costretto a decretare l'emergenza economica", ha quindi concluso Petro, invitando l'opposizione ad unirsi alla maggioranza in nome della "responsabilita' fiscale". Secondo dati ufficiali il debito estero della Colombia e' rilevato al 54,1% del Pil, equivalente in termini nominali a oltre 200 miliardi di dollari (114 corrispondenti al settore pubblico e 83 al settore privato). Il governo punta in questo modo a rifinanziare almeno 17 miliardi di dollari.



