Milei e Sanchez allo stesso tavolo dopo la crisi diplomatica

Il premier spagnolo, Pedro Sanchez, e il presidente argentino, Javier Milei, si dovrebbero trovare seduti allo stesso tavolo il 15 e il 16 giugno, in Svizzera, in occasione della loro partecipazione alla Conferenza di pace sull'Ucraina, a Lucerna.

Sanchez e Milei si incontreranno in questa occasione, dopo la crisi diplomatica scatenata dagli attacchi del capo di Stato argentino a Sanchez e a sua moglie, durante la manifestazione di destra organizzata da Vox, che hanno portato il governo di Madrid a ritirare l'ambasciatore spagnolo a Buenos Aires.





