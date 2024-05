In Messico quattro corpi smembrati abbandonati ad Acapulco

Quattro corpi smembrati sono stati abbandonati vicino al carcere Las Cruces, nella città messicana di Acapulco. I fatti sono avvenuti nel quartiere Libertadores, quando abitanti della zona hanno segnalato la presenza di resti umani.

Secondo i primi accertamenti, individui a bordo di un'auto hanno gettato i corpi in strada impedendo la circolazione dei veicoli, per poi darsi alla fuga. Agenti della Polizia e della Guardia Nazionale hanno presidiato la scena affinché gli esperti della Procura Generale dello Stato potessero svolgere le indagini corrispondenti.

Finora nessuna autorità ha riferito di persone arrestate per questi omicidi.



