Il Perù proroga lo stato d'emergenza per la dengue in 20 regioni

Il governo peruviano ha prorogato per 60 giorni l'emergenza sanitaria per la dengue in 20 delle 25 regioni del Paese, a causa del persistere dell'epidemia. Lo ha annunciato il ministero della Salute, pubblicando un decreto sulla Gazzetta ufficiale, El Peruano.

Secondo i dati ufficiali, dall'inizio dell'anno, nel Paese sono stati registrati 235.452 casi di dengue e 220 decessi per la malattia, mentre nello stesso periodo del 2023 le cifre erano rispettivamente 100.935 e 108. Il precedente decreto, che stabiliva l'emergenza sanitaria di 90 giorni per la dengue, scadrà il 28 maggio.

I dipartimenti interessati dall'iniziativa sono Amazonas, Ancash, Ayacucho, Cajamarca, Cuzco, Huanuco, Ica, Junin, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Piura, Puno, San Martin, Tumbes e Ucayali, e la Provincia Costituzionale del Callao.



