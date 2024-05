Il Cristo Redentore, a Rio de Janeiro, si è illuminato col volto di Papa Francesco in occasione del lancio della biografia del pontefice "Vita: La mia storia attraverso la storia" nella città carioca.

Il volume è stato presentato in un'iniziativa voluta da Padre Omar Raposo, rettore del santuario del Cristo, che una settimana fa era stato in udienza in Vaticano.



