Time su Milei, 'è il leader più radicale della destra populista'

Per la rivista statunitense Time il presidente dell'Argentina, Javier Milei, è in assoluto il più radicale tra "i leader della destra populista globale".

"Nessuno è come lui", scrive la testata statunitense che ha dedicato al leader ultraliberista l'ultima copertina e un lungo e completo reportage.

Il riferimento è ai leader internazionali a cui il periodico ha accostato il presidente argentino, come l'ex presidente Usa Donald Trump, il brasiliano Jair Bolsonaro, la premier italiana Giorgia Meloni, o il primo ministro ungherese Viktor Orban. Un diplomatico statunitense citato nell'articolo afferma "Milei è un ideologo rigido, un vero credente mentre Trump crede solo in se stesso".

"E nessuno di questi leader guida una nazione come l'Argentina, una potenza regionale ricca di risorse afflitta da decenni di cattiva gestione politica e instabilità economica, che ora è diventata un banco di prova per le teorie di governo di un ideologo radicale", prosegue il reportage.

Secondo la rivista Time inoltre "ci sono segnali che Milei abbia interpretato male la portata del suo mandato" sentendosi "il portatore di una battaglia culturale più ampia, una crociata globale contro il socialismo".

La conseguenza del radicalismo di Milei e del suo interesse per la "battaglia globale contro il socialismo" piuttosto che nella gestione politica interna, si legge, è che i primi 100 giorni di governo dell'ultraliberista "si sono conclusi senza un risultato concreto a livello legislativo".



