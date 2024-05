Lula elogia la Spagna per il riconoscimento della Palestina

Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha salutato oggi la decisione di Spagna, Norvegia e Irlanda di riconoscere lo Stato di Palestina.

"La decisione congiunta di Spagna, Norvegia e Irlanda di riconoscere la Palestina come stato - ha manifestato Lula attraverso i suoi social media - è storica per due ragioni.

Rende giustizia alla richiesta di un intero popolo, riconosciuto da più di 140 paesi che sostengono il suo diritto all'autodeterminazione".

Inoltre questa decisione - ha aggiunto - avrà senza dubbio un effetto positivo a sostegno degli sforzi per la pace e la stabilità nella regione mediorientale".

Secondo il capo dello stato brasiliano che segue da vicino la situazione in Medio Oriente dall'inizio della crisi lo scorso ottobre, la pace in Medio Oriente "ci sarà soltanto quando sarà garantita l'esistenza di uno Stato palestinese indipendente".

Lula ha infine ricordato che "il Brasile è stato uno dei primi paesi dell'America Latina ad assumere questa posizione, quando nel 2010 ha riconosciuto lo Stato di Palestina nei confini del 1967, che comprende la Striscia di Gaza e la Cisgiordania, con Gerusalemme Est come capitale".



