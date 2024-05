Sindaco di Quito, 'a settembre la città si mostrerà al mondo'

"E' una sfida, ma anche una ineguagliabile occasione per mostrare la bellezza della nostra città e della sua provincia": è in questo modo che il sindaco di Quito, Pabel Muñóz López, ha evocato lo svolgimento in settembre in Ecuador del 53/o Congresso eucaristico internazionale.

"Si tratta - ha sottolineato all'ANSA nell'ambito di una visita a Roma - di quello che può essere considerato il più importante evento cattolico in cui si discute l'orientamento, diciamo così, filosofico della chiesa cattolica per i prossimi anni".

Papa Francesco, ha poi detto, "ha scelto per il Congresso il tema 'Fraternità per sanare il mondo' e per riflettere su di esso convergeranno a Quito fra l'8 e il 15 settembre almeno 1.500 persone di 135 delegazioni da tutto il mondo, e noi stiamo lavorando per cogliere questa opportunità in cui i riflettori saranno accesi sulla nostra capitale".

Aldilà dell'importanza dell'evento, ha proseguito, "Quito è un insieme di patrimoni, naturale, culturale, architettonico e gastronomico, soprattutto per l'esistenza di un centro storico conosciuto per essere il meglio conservato d'America Latina". Ed è per questo, ha aggiunto, che Quito è stata la prima città dichiarata dall'Unesco il 18 settembre 1978, insieme a Cracovia, Patrimonio dell'umanità".

In definitiva "l'Ecuador è un Paese piccolo, ma con un grande indice di biodiversità, per cui dalla nostra città in poco tempo si possono sperimentare climi e panorami naturali diversi fra cui, da non perdere, il Chocó Andino, una delle sette riserve della biosfera che conta il paese".

Circa le sue attività nella capitale, Muñóz ne ha sottolineate due: "Una odierna in Vaticano con papa Francesco, e un incontro con il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, con cui ha definito tre temi di lavoro comune: il turismo, un intervento capitolino per il sistema dei musei di Quito e la ruralità (da una strategia alimentare fino alla generazione di valore aggregato)".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA