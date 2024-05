Obrador, 'Non vogliamo investimenti a qualsiasi costo'

Il governo messicano non vuole portare imprese nel Paese a qualsiasi costo e ancor meno "quelle che vengono a distruggere il nostro territorio", ha affermato il presidente Andrés Manuel Lopez Obrador rispondendo al segretario di Stato statunitense, Antony Blinken, che ieri aveva dichiarato che un eventuale esproprio dei terreni della società Vulcan Materials a Playa del Carmen, nella Riviera Maya, "non è un buon modo per attrarre investimenti".

Il presidente messicano ha negato che sia in corso un'espropriazione, anche se resta in vigore la chiusura della cava di calcare e del porto gestito dall'azienda.

Blinken è stato interrogato sulla questione durante un'audizione presso la commissione per le relazioni estere del Senato degli Stati Uniti, dove ha risposto che la situazione è soggetta a una procedura arbitrale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA