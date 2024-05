Messico, in cinque anni emigrazione salita del 57,8%

L'Istituto Nazionale di Statistica e Geografia (Inegi) ha riferito che tra agosto 2018 e settembre 2023 sono emigrati un milione e 200mila messicani, una cifra che rappresenta un aumento del 57,8% (+459mila persone) se paragonata alle 760mila persone partite dal Paese nello stesso periodo tra il 2013 e il 2018.

Secondo l'istituto, quasi tutti i messicani che hanno lasciato la propria terra in cerca di nuove opportunità hanno deciso di recarsi negli Stati Uniti e due quinti delle persone che si sono trasferite lo hanno fatto senza alcun documento per poter lavorare o vivere all'estero.

Nel presentare l'Indagine nazionale sulle dinamiche demografiche 2023, l'Inegi ha precisato che del totale della popolazione emigrante stimata per il periodo 2018-2023, l'87,9% si è diretta verso gli Stati Uniti; il 6% verso il Canada e l'1,3% verso la Spagna.



