Numero due di Maduro, 'l'Ue è una mafia al servizio degli Usa'

"L'Unione europea è sinonimo di nulla, cioè una mafia organizzata per eseguire gli ordini impartiti dagli Stati Uniti": lo ha detto il primo vicepresidente del Partito socialista unito del Venezuela (Psuv) al governo, Diosdado Cabello.

L'affermazione è stata fatta per commentare la presenza di una missione di osservazione tecnica del blocco europeo alle elezioni del 28 luglio. Cabello - considerato il braccio destro del presidente Nicolas Maduro, in corsa per un terzo mandato di 6 anni - ha criticato in particolare l'incapacità dell'Ue di far revocare le sanzioni imposte al Venezuela dagli Usa.

"Gli schiavisti del mondo sono lì, i farabutti del mondo sono lì nell'Ue, hanno rubato la ricchezza del popolo", ha inveito il numero due del 'chavismo' al potere, per il quale il principale candidato dell'opposizione alle presidenziali, Edmundo González Urrutia, è un "burattino nelle mani del governo americano".





