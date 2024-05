Msf, catastrofe in Brasile, impatto inondazioni senza precedenti

L'impatto causato dalle inondazioni nello Stato di Rio Grande do Sul "non ha precedenti" nella storia del Brasile: lo ha reso noto Medici senza frontiere (Msf) parlando di una situazione "catastrofica". Le sue squadre sono sul posto per aiutare la popolazione, ha aggiunto.

"Quando siamo arrivati ;;e abbiamo girato la regione in elicottero, abbiamo potuto osservare le città dall'alto notando che in alcuni casi non si vedevano nemmeno i tetti delle case.

Sono chilometri e chilometri, e l'unica cosa che c'è è acqua", ha detto la coordinatrice medica di Msf, Rachel Soeiro. La ong ha "improvvisato" rifugi in diversi luoghi per "accogliere persone che non sanno quando o se potranno tornare alle loro case".

"Queste persone si trovavano già ad affrontare situazioni difficili prima delle inondazioni. Ma i loro bisogni sono aumentati ancora di più", si legge nella nota.

Secondo l'ultimo rapporto della Protezione civile del Rio Grande do Sul, almeno 157 persone risultano morte a causa delle alluvioni, più di 800 sono rimaste ferite e 85 sono ancora disperse.



