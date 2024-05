Messico: sono 487 i candidati alle elezioni sotto protezione

La più grande campagna elettorale della storia del Messico sono oscurate dalla violenza e dall'omicidio di candidati.

Secondo un conteggio effettuato dal Seminario sulla Violenza e la Pace del Colegio de México, tra settembre 2023 e il 15 maggio 2024, 30 aspiranti a cariche elettive sarebbero stati assassinati nel Paese.

In un incontro tra i membri del gabinetto di sicurezza del governo federale e i consiglieri dell'Istituto Elettorale (INE) è stato reso noto che 532 candidati hanno richiesto protezione.

45 domande sono state respinte e 487 persone attualmente usufruiscono di servizi di sicurezza.

I loro nomi e il tipo di servizio ricevuto vengono trattati in maniera strettamente confidenziale.

Una squadra speciale opera permanentemente presso il ministero per la Sicurezza e la Protezione dei Cittadini del governo federale con lo scopo di monitorare questa strategia in coordinamento con l'INE.



