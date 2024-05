'La forza del peso messicano potrebbe rallentare l'economia'

Gli analisti della Bank of America Securities avvertono che l'economia messicana potrebbe perdere competitività a causa della forza che mantiene il peso rispetto al dollaro.

Il tasso di cambio reale —evidenzia un analisi— si è rivalutato del 32% da gennaio 2022, un fattore che potrebbe rallentare i flussi di investimenti esteri nel Paese, nonostante sia diventato il principale partner commerciale degli Stati Uniti.

"Crediamo che la delocalizzazione delle catene di approvvigionamento persisterà come tendenza strutturale, tuttavia un peso sopravvalutato potrebbe trasformarsi in un aspetto negativo per l'economia messicana e le esportazioni", affermano gli esperti.

"Finora" —aggiungono— "l'evoluzione positiva del Messico come partner commerciale degli Stati Uniti continua nonostante un tasso di cambio molto forte".



