In piena crisi diplomatica Milei annuncia uno show musicale

Mentre infuria una grave crisi diplomatica con la Spagna e con il Paese alle prese con una grave recessione, il presidente dell'Argentina, Javier Milei, torna alla sua antica passione del rock e terrà domani uno show musicale al margine dell'evento di presentazione del suo ultimo libro. Lo ha annunciato oggi in conferenza stampa il portavoce alla presidenza, Manuel Adorni, spiegando che "la presentazione si svolgerà in due parti: una prima parte dove Milei esporrà il contenuto del libro, e una seconda dove il presidente canterà e sarà il protagonista di uno show musicale".

Non sarà la prima volta che Milei canta in pubblico. Il presidente argentino spesso inizia i suoi comizi e le sue presentazioni intonando le prime strofe di una canzone intitolata "Panic Show", ormai diventata un vero e proprio inno e che recita: "Salve a tutti, sono il leone".

Il leader ultra libertario ha ammesso più volte di aver cantato in gioventù in una band di cover dei Rolling Stones, il suo gruppo preferito, e ha confessato di non aver mai abbandonato questa passione.

Si tratta però della prima volta che terrà un vero e proprio show musicale in pubblico da quando è entrato in politica.

Un'iniziativa che sicuramente attirerà ancor più l'attenzione attorno all'istrionica figura del leader libertario.

Lo show di Milei - "interamente finanziato da lui", ha sottolineato Adorni - si terrà nell'iconico palazzetto del Luna Park, nel centro di Buenos Aires, antico tempio della boxe argentina e oggi comunemente sede di concerti di alcuni dei principali artisti della scena locale e internazionale.



