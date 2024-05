Futura ceo di Petrobras vuole esplorare il petrolio in Amazzonia

La futura presidente di Petrobras, Magda Chambriard, avrà come uno degli obiettivi prioritari della sua gestione l'esplorazione del petrolio alla foce del Rio delle Amazzoni, nonostante le critiche presentate dall'Istituto brasiliano per l'ambiente e le risorse naturali rinnovabili (Ibama), legato al ministero dell'Ambiente brasiliano.

Chambriard ha già chiesto al presidente della Repubblica, Luiz Inácio Lula da Silva, di intervenire a favore dell'esplorazione di pozzi vicino alla costa di Amapá.

L'esperta, che dirigeva l'Agenzia nazionale del gas e del petrolio durante il governo di Dilma Rousseff (2011-agosto 2016), ha classificato come "frustrante" il ritardo dell'Ibama nel concedere la licenza.

Il pozzo in questione si trova nel Margine Equatoriale, una striscia di oltre 2mila chilometri considerata il nuovo pre-sale del Paese.



