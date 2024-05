Milei, 'il leone ora surfa su un'onda di lacrime dei socialisti'

"Buongiorno a tutti!!! Il leone è tornato surfando su un'onda di lacrime dei socialisti. A lungo viva la dannata libertà". Così il presidente argentino, Javier Milei, nell'ultimo post di stamani sul suo profilo social X.

Nel pieno della crisi diplomatica tra Buenos Aires e Madrid, dopo le parole di Milei alla Convention di Vox, e dopo che il governo spagnolo ha chiesto le scuse pubbliche del capo di Stato sudamericano, il suo portavoce, Manuel Adorni, in un tweet su X ha rincarato la dose affermando che a chiedere scusa deve essere la Spagna.

"Lo hanno definito un odiatore, un negazionista, un 'abusatore di sostanze', autoritario, antidemocratico e una persona 'molto cattiva'. Speriamo che a un certo punto riflettano e chiedano sinceramente scusa. Fine".

Ieri sera il ministro dell'Interno argentino, Guillermo Franco, in un'intervista tv aveva chiarito che Milei non si scuserà per aver affermato che la moglie del presidente spagnolo Pedro Sanchez "è corrotta".



