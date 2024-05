'Marea Rosa', radunate 95mila persone a Città del Messico

Xóchitl Gálvez, candidata alla presidenza del Messico per l'alleanza Pri-Pan-Prd, è stata la relatrice principale della manifestazione 'Marea Rosa', organizzata nella capitale del Paese da gruppi contrari al governo del presidente López Obrador.

Almeno 95mila persone hanno partecipato all'evento nella piazza principale della metropoli, secondo i dati del Segretariato per la Sicurezza.

"Vinceremo per dare, non per ricevere; per condividere, non per avidità; per servire, per proteggere l'ambiente, le nostre foreste e la terra che è la nostra casa", ha affermato Gálvez.

La senatrice ha rivolto le sue parole a diversi rappresentanti della società, tra cui gruppi femministi, "madres buscadoras", giornalisti, attivisti, lavoratori, comunità LGBT+ ed altri, ai quali ha assicurato che si batterà per difendere la vita, la verità e la libertà.



