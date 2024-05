'Marea Rosa', radunate 95mila persone a Città del Messico

Xóchitl Gálvez, candidata alla presidenza del Messico per l'alleanza Pri-Pan-Prd, è stata la relatrice principale della manifestazione 'Marea Rosa', organizzata nella capitale del Paese da gruppi contrari al governo del presidente López Obrador. Secondo i dati del Segretariato per la Sicurezza, almeno 95mila persone hanno partecipato all'evento nella piazza principale della metropoli.

"Vinceremo per dare, non per ricevere; per condividere, non per avidità; per servire, per proteggere l'ambiente, le nostre foreste e la terra che è la nostra casa", ha affermato Gálvez.

La senatrice ha rivolto le sue parole a diversi rappresentanti della società, tra cui gruppi femministi, "madres buscadoras", giornalisti, attivisti, lavoratori, comunità LGBT+ ed altri, ai quali ha assicurato che si batterà per difendere la vita, la verità e la libertà.

