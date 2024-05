In Nicaragua il fratello di Ortega convocato dalla polizia

In Nicaragua la polizia nella notte ha circondato la casa del generale in pensione Humberto Ortega, fratello del presidente Daniel Ortega, e dopo avergli sequestrato telefoni cellulari e computer lo hanno convocato presso la sede della polizia a Managua.

L'operazione si registra poche ore dopo la pubblicazione di un'intervista di Humberto Ortega alla piattaforma argentina di informazione Infobae, in cui ha espresso critiche al governo, affermando di essere a conoscenza di un piano per ucciderlo per le sue posizioni critiche. Lo riporta il quotidiano nicaraguense, La Prensa.



