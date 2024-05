Abinader ad elettori, 'avanti col cambiamento, non vi deluderò'

(V. 'Abinader rieletto presidente...' delle 04:37) "La gente ha parlato con chiarezza, i dominicani vogliono continuare ad approfondire il cambiamento. Mi assumo la fiducia che ho ricevuto e l'impegno di non frustrarla. Non vi deluderò". Lo ha detto il presidente rieletto della Repubblica Dominicana, Luis Abinader, nel suo primo discorso dopo i primi risultati del voto.

In base ai dati della Giunta centrale elettorale, il secondo candidato più votato è stato il tre volte presidente Leonel Fernández, del partito progressista Fuerza del Pueblo, con il 27,25%, mentre al terzo posto si è classificato l'ex presidente della Camera dei deputati e sindaco di Santiago, Abel Martínez, con il 10,73%.

Entrambi i candidati hanno riconosciuto la sconfitta alle elezioni attraverso messaggi sui social. Vari governi latinoamericani si sono intanto già congratulati Abinader.





