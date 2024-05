Dominicana al voto, Abinader è il grande favorito

Hanno preso il via le elezioni presidenziali in Repubbblica Dominicana dove oltre 8 milioni di cittadini sono chiamati a scegliere il nuovo presidente e a rinnovare i 32 seggi del Senato e i 190 della Camera.

Le urne rimarranno aperte fino alle 17 (le 23 italiane), mentre i primi risultati sono previsti per le 20.30 locali (le 2.30 di mattina in Italia).

Il presidente in carica e grande favorito alla vittoria, Luis Abinader, ha rivolto un appello alla cittadinanza a "esercitare il voto" e si è detto convinto che il risultato della tornata rappresentera' "un successo democratico".

Sullo sfondo delle elezioni c'è la crisi della vicina Haiti.

L'incubo di un "contagio" della crisi haitiana e di un'escalation della crisi migratoria ha dominato il dibattito elettorale tra i tre principali candidati alla vittoria: Abinader, leader del Partido Revolucionario Moderno di centrosinistra; Leonel Fernandez del partito di sinistra Fuerza del Pueblo; e l'ex presidente Abel Martinez.

Al di là delle diverse proposte in materia economica, i tre coincidono sulla necessità di frenare l'ondata migratoria dalla parte est dell'isola anche attraverso la costruzione di un muro divisorio di oltre 400km.



