Milei in Spagna, riunione con investitori su programma economico

Il presidente argentino, Javier Milei, ha incontrato oggi a Madrid rappresentanti di grandi aziende spagnole con l'obiettivo di presentare i risultati e le prospettive del suo programma di riforme e di riordinamento macroeconomico e attirare nuovi investimenti.

Presenti all'incontro, si legge in una nota della presidenza argentina, i rappresentanti di alcune delle principali aziende iberiche interessate ad avviare o espandere le loro operazioni in Argentina come Banco Santander, BBVA, Telefónica, Iberia, Naturgy, Indra, Mapfre e Dia.

Nel corso della riunione, prosegue la nota, Milei "ha parlato dell'attuale situazione economica in Argentina e degli sforzi che il suo governo sta compiendo per affrontare sfide cruciali come il deficit fiscale, l'inflazione e la povertà".

Il presidente argentino ha inoltre "sottolineato le azioni proattive che si stanno realizzando per attirare più investimenti stranieri, evidenziando l'impegno della sua amministrazione per migliorare il clima imprenditoriale e garantire la sicurezza giuridica necessaria per operare in Argentina".

In una breve dichiarazione rilasciata all'uscita dalla riunione lo stesso Milei ha definito l'incontro come "fantastico".

Milei è stato accolto all'esterno dalle proteste di attiviste del movimento Femen che, a petto nudo, hanno gridato "Milei non è la libertà, è il fascismo".

Il presidente argentino è arrivato venerdì mattina a Madrid dove rimarrà fino a domenica per partecipare al meeting di Vox al quale partecipera' da remoto anche la premier italiana Giorgia Meloni.



