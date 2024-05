Sale a 154 il bilancio dei morti nelle inondazioni che hanno colpito il Rio Grande do Sul, in Brasile, secondo l'ultimo bollettino pubblicato dalla Protezione civile.

Le piogge che hanno flagellato lo stato per più di due settimane hanno colpito oltre 2,2 milioni di persone.

L'alluvione ha compromesso le attività in 458 comuni, pari al 92% del territorio dello stato.



