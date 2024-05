Rush finale per le presidenziali nella Repubblica Dominicana

Rush finale per la campagna elettorale in Repubblica Dominicana, in vista del voto di domenica 19 maggio. I principali candidati - l'attuale presidente Luis Abinader, Leonel Fernandez e Abel Martinez - hanno moltiplicato le iniziative, per convincere gli indecisi, prima della la chiusura dei comizi fissata per la mezzanotte.

Nella corsa che si consuma in un momento di grande preoccupazione nel Paese, per il continuo flusso migratorio dalla confinante Haiti sprofondata nel caos delle gang e nel vuoto di potere, il favorito nei sondaggi è l'imprenditore milionario José Rafael Abinader (Partido Revolucionario Moderno).

Abinader, socialdemocratico, 56 anni, primo presidente dopo la dittatura del generalissimo Rafael Leonidas Trujillo, sembra avere i consensi per confermarsi alla guida della Repubblica Dominicana già al primo turno. Tra i principali obiettivi dell'economista di origini libanesi, che nel febbraio 2022 ha avviato la costruzione di un muro di 164 chilometri lungo il confine con Haiti, c'è la lotta all'immigrazione clandestina.

Il secondo favorito dalle intenzioni di voto è Leonel Fernandez, 70 anni, candidato del partito da lui fondato la Fuerza del Pueblo (sinistra). Tre volte presidente tra il 1996 e il 2000, e successivamente per due mandati consecutivi tra il 2004 ed il 2012, Fernandez, avvocato e scrittore corre per la seconda volta contro Abinader. Fernandez promette un "governo per il progresso", ed ha presentato centinaia di iniziative per la crescita economica del Paese.

Il terzo in lizza è Abel Martínez, 52 anni, ex presidente della Camera dei Deputati. Martinez, avvocato e ex sindaco, è il nuovo volto del Partito di liberazione domenicana (sinistra) e tra le sue promesse c'è la fine "della fame e della povertà".





