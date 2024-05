Migranti: Panama insiste sulla chiusura del passaggio di Darien

Il governo del presidente eletto di Panama, Jose Raul Mulino, insiste con l'idea di voler chiudere il Tapon del Darien, lo stretto passaggio nella selva amazzonica che collega il Sudamerica con l'America centrale e che rappresenta un percorso obbligato per centinaia di migliaia di migranti irregolari diretti verso gli Usa.

E' quanto ha affermato il futuro ministro della Sicurezza del governo che si insediera' il primo luglio, Frank Abrego, in una conferenza stampa. "Abbiamo gia' avviato una serie di studi attraverso organizzazioni internazionali e il presidente eletto ha avuto alcuni contatti a livello diplomatico, presto presenteremo il nostro progetto", ha dichiarato.

Abrega ha anche assicurato che il programma di espulsioni di massa che accompagna la proposta di chiudere il Darien verra' portato avanti nel rispetto dei diritti umani.

Eppure diverse organizzazioni hanno avvertito sul pericolo della proposta rilevando che ad oggi nessun muro e' riuscito e' servito come deterrente a fronte della disperazione di persone in fuga da conflitti, crisi e poverta'.

Solo nel 2023 sono stati 500 mila i migranti che hanno attraversato la selva, mentre 120.000 sono quelli rilevati nei primi cinque mesi del 2024. La chiusura della frontiera, sostengono le ong per i diriti umani, rischia di rendere ancora piu' pericolosa la traversata per queste persone che spesso viaggiano anche con bambini.



