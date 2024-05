Il Perù esclude la custodia cautelare per la legittima difesa

Il presidente del Congresso peruviano, Alejandro Soto, ha promulgato la legge che modifica il Codice penale e il Codice di procedura Penale in tema di legittima difesa.

Il provvedimento, che specifica i casi di esenzione dalla responsabilità penale ed esclude la custodia cautelare nel caso dell'uso di armi, sarà ora pubblicato su El Peruano, la Gazzetta ufficiale del Paese.

La norma specifica che non vi sarà responsabilità per chi agisce con l'uso della forza, compreso l'uso di armi, purché concorrano circostanze quali il "pericolo imminente". Tra le altre circostanze, vengono considerate "l'intensità e la pericolosità dell'aggressione, il modo di procedere dell'aggressore e i mezzi disponibili per la difesa"



