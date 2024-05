Nuovo record di investimenti diretti esteri in Messico

Il ministero dell'Economia del Messico ha riferito che, nel primo trimestre del 2024, la cifra preliminare degli investimenti diretti esteri (IDE) nel Paese è stata di 20,3 miliardi di dollari, un importo superiore del 9% rispetto a quello riportato per lo stesso periodo del 2023 (18, 6 miliardi di dollari), registrando così un nuovo massimo storico.

Il 97% corrisponde al reinvestimento degli utili e il 3% a nuovi progetti industriali e commerciali.

Il 52% di questi flussi corrisponde ad aziende provenienti dagli Stati Uniti d'America, principale investitore in Messico, seguito da Germania (9%), Canada (8%), Giappone (7%), Argentina (4%), Svizzera ( 4%), Corea del Sud (4%) ed altre nazioni (13%).

Il 42% degli Ifr registrati è concentrato nel settore manifatturiero, in particolare nei mezzi di trasporto, bevande, tabacco, alimenti, metalli, plastica, gomma, apparecchiature per la generazione di energia elettrica, apparecchiature informatiche e carta.



