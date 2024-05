Nuova deposizione in procura per la presidente del Perù Boluarte

Nuova deposizione per la presidente del Perù, Dina Boluarte, al centro di un'indagine preliminare per un presunto arricchimento illecito legato ad una collezione di orologi Rolex e altri gioielli non dichiarati al fisco.

Boluarte è arrivata in procura dopo le 9,00 e ne è uscita un'ora e mezzo più tardi, blindata da imponenti misure di sicurezza.

Alla fine di marzo la polizia aveva perquisito il domicilio privato del capo di Stato e il Palazzo del Governo, e il 5 aprile Boluarte aveva reso una lunga dichiarazione in procura, per giustificare la provenienza degli orologi di lusso e dei gioielli.



