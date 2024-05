L'aeroporto di Porto Alegre inondato, chiuso per almeno 4 mesi

Le autorità brasiliane stimano che ci vorranno almeno quattro mesi per la riapertura delle attività all'aeroporto di Porto Alegre, la capitale dello stato brasiliano di Rio Grande do Sul, martoriato dalle inondazioni, in un'emergenza che dura ormai da due settimane.

L'Agenzia nazionale dell'aviazione civile (Anac) ha sospeso la vendita dei biglietti per i voli da e per lo scalo Salgado Filho, senza fissare una data di scadenza della misura. Lo stop resterà "in vigore fino a una nuova valutazione da parte dell'Agenzia" rende noto l'Anac in un comunicato.



