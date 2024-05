Perù, proteste per definizione transessualità come 'malattia'

La comunità scientifica e gli attivisti per i diritti delle persone Lgbtiq+ del Perù sono insorti dopo la pubblicazione di un decreto in cui il governo classifica la diversità di genere e sessuale come una malattia.

L'Organizzazione non governativa (Ong) Más Igualdad Perú ha raccolto le firme di 414 professionisti della salute mentale e 176 rappresentanti dell'associazionismo Lgbtiq+ e di difesa dei diritti umani per chiedere al ministro della Salute, César Vásquez, di annullare l'inclusione della popolazione trans nel capitolo dei "disturbi mentali e comportamentali" della classificazione statistica internazionale delle malattie (Icd-10), perché "tale scelta contribuisce allo stigma e aggrava le conseguenze per persone vulnerabili, appartenenti a minoranze ed esposte a discriminazione".

"È pericoloso e preoccupante utilizzare documenti che fanno riferimento a categorie diagnostiche obsolete e che non rispondono alla realtà scientifica e sociale delle persone con diversità sessuale e genere", sottolinea l'Ong.



