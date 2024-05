Caracas schiera gli aerei contro l'esercitazione Usa in Guyana

L'esercitazione del Comando sud degli Stati Uniti in Guyana di giovedì scorso ha scatenato la reazione di Caracas, che ha schierato i suoi aerei. All'inizio di aprile il Venezuela aveva promulgato una legge per l'annessione unilaterale dell'Essequibo, regione ricca di petrolio, amministrata da Georgetown.

La Commissione speciale del Venezuela per la Difesa dell'Essequibo e della Sovranità territoriale della Guyana ha fatto sapere di "respingere con forza il dispiegamento degli aerei F18 del Comando Sud degli Stati Uniti su aree strategiche e fondamentali dei Caraibi, in particolare sulla capitale della Guyana, Georgetown". Il presidente della Commissione, il deputato Herman Escarra, ha espresso "appoggio senza riserve alle azioni" del presidente Nicolas Maduro, che ha schierato aerei Sukhoi, caccia F16 e velivoli da addestramento biposto K8 Karakorum" in risposta alle "provocazioni degli Usa".

Giovedì scorso, il governo della Guyana aveva dichiarato di aver dato il permesso alle forze armate statunitensi di far volare due jet Super Hornet sulla sua capitale per dimostrare la stretta cooperazione tra i due Paesi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA