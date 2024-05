Alluvione in Brasile, allo studio tendopoli per 10mila sfollati

Il municipio di Porto Alegre sta valutando la possibilità di costruire una tendopoli per ospitare circa 10.000 persone colpite dalle inondazioni che stanno devastando la capitale dello stato brasiliano di Rio Grande do Sul dalla fine di aprile. Al momento in città sono 14mila le persone costrette a lasciare le proprie case ospitate in quasi 150 rifugi allestiti in emergenza in diversi luoghi della città.

La proposta allo studio prevede l'allestimento di una 'cittadella temporanea' nel Complesso Culturale di Porto Seco.

Il luogo è utilizzato come area per grandi eventi e ospita i capannoni dove le scuole di samba della città allestiscono i carri allegorici in vista delle sfilate di carnevale. Si tratta di una delle pochissime aree della città che non è stata sommersa e si presenta come un luogo ideale per ospitare un gran numero di persone.

Secondo il municipio l'area potrebbe accogliere fino a cinquemila tende, che sarebbero fornite dalla protezione civile nazionale. Il progetto prevede l'allestimento di scuole e di un mercato e conterebbe sulle forze armate per garantire la sicurezza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA