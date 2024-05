Arriveranno in Messico altri 123 medici cubani

Il direttore generale dell'Istituto messicano della Previdenza Sociale (IMSS), Zoé Robledo, ha incontrato all'Avana il presidente Miguel Díaz-Canel per concordare i dettagli dell'ampliamento dell'accordo di collaborazione sanitaria che porterà 1.200 i medici cubani che sostengono gli ambulatori dell'Imss situati in aree remote e di difficile accesso del Messico.

Il ministero della Salute dell'isola caraibica riferito che attualmente nel settore sanitario messicano lavorano 768 medici cubani e che nei prossimi giorni ne arriveranno altri 123 specializzati in medicina di famiglia.

La partecipazione dei medici cubani all'IMSS-Bienestar si aggiunge a quella degli specialisti messicani per rafforzare il primo livello di assistenza, aumentando la produttività nelle visite e nelle sale operatorie.



