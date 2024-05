Paraguay e Brasile raggiungono un accordo sulla diga di Itaipu

Dopo mesi di attesa, segnati da divergenze di vedute, Paraguay e Brasile hanno raggiunto un accordo sulla ripartizione dell'energia prodotta dalla centrale idroelettrica bi-nazionale di Itaipu: il presidente del Paraguay, Santiago Peña, ha informato che la tariffa che i brasiliani pagheranno sarà di 19,28 dollari per kilowatt al mese, per gli anni 2024, 2025 e 2026.

"Questo negoziato rappresenta un trionfo per il Paraguay e il Brasile", ha annunciato il capo dello Stato in un messaggio alla nazione, dove ha aggiunto che l'accordo è stato "storico", avvantaggia entrambe le nazioni e, inoltre, genererà entrate che saranno investite per lo sviluppo del Paese.

Peña ha confermato di aver raggiunto un accordo di principio anche per la revisione dell'allegato C del Trattato di gestione della diga di Itaipu, che permetterebbe al Paraguay di vendere liberamente l'energia in eccesso sul mercato brasiliano.

Questa sezione, inclusa nel Trattato firmato nel 1973 tra Brasile e Paraguay, stabilisce attualmente che entrambi i Paesi hanno diritto al 50% dell'energia generata dalla diga, ma prevede che, se una delle parti non utilizza l'intera quota, debba vendere il surplus all'altro partner a prezzi preferenziali.



