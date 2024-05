Elezioni in Messico, candidata opposizione Galvez cerca alleati

La candidata dell'alleanza di opposizione alla presidenza del Messico, Xóchitl Gálvez, non esclude di negoziare con il Movimento Ciudadano (MC) una possibile alleanza per sconfiggere la portabandiera della coalizione di governo, Claudia Sheinbaum, che attualmente guida i sondaggi.

Durante un incontro con gli studenti dell'Istituto Tecnologico di Studi Superiori di Monterrey, la senatrice del Partito Azione Nazionale è stata interrogata sulla possibilità di cercare un avvicinamento con il candidato del MC Jorge Álvarez Máynez. "Penso che ne varrebbe la pena — ha risposto Gálvez — perché ho molto rispetto per i membri di MC, un gruppo con il quale abbiamo promosso insieme molte iniziative al Senato. Visto che siamo già in parità tecnica, ne parleremo".

Dopo il secondo dibattito tra i candidati, Álvarez Máynez si è dichiarato più volte contrario a rinunciare alla sua candidatura a favore di Gálvez.



