Sheinbaum vince una simulazione elettorale universitaria

Le candidate della coalizione di governo hanno trionfato in una "simulazione elettorale universitaria" senza precedenti, realizzata in 480 atenei messicani. Nella votazione per la presidenza, a cui hanno preso parte 255.707 persone, Claudia Sheinbaum ha ottenuto il 63,5% dei voti. Jorge Álvarez Máynez, candidato del Movimento Ciudadano (MC), ha ricevuto il 23,1% dei suffragi, mentre la rappresentante dell'alleanza di opposizione Xóchitl Gálvez ha registrato l'8,5% delle preferenze.

Anche nella simulazione delle votazioni per l'elezione del capo del governo di Città del Messico, alla quale hanno partecipato 26.987 studenti universitari della capitale, Clara Brugada, alfiere del Movimento di Rigenerazione Nazionale, ha ottenuto il 58,4% del totale.

Pamela Guevara, studentessa dell'Università Autonoma Metropolitana e portavoce nazionale dell'operazione, ha riferito che per le elezioni presidenziali sono stati installati 623 seggi in 450 sedi universitarie pubbliche e 30 private. A Città del Messico le urne erano 72, in 69 università pubbliche e tre private.



