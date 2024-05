Messico: creato un comitato per la revisione dell'Usmca

Il ministero dell'Economia messicano ha annunciato la costituzione di un gruppo di lavoro composto da funzionari pubblici e rappresentanti del settore privato per rivedere l'Accordo tra Messico, Stati Uniti e Canada (Usmca).

In vigore dal 1 luglio 2020, l'Usmca prevede valutazioni integrali ogni sei anni, specifiche ogni semestre su questioni lavorative/ambientali e continue attraverso una dozzina di comitati su vari argomenti.

"Stiamo avanzando - si legge in un comunicato del ministero - verso la revisione nel 2026 dell'Usmca. Oggi si è formato un gruppo composto da autorità economiche, imprenditori e amministratori delegati. Questo organismo di alto livello supervisionerà il lavoro tra i gruppi tecnici del governo e del settore privato".

"Puntiamo ad una maggiore integrazione economica a beneficio del Messico e del Nord America", conclude il testo.



