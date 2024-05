Il Papa dona 100mila euro alle vittime dell'alluvione in Brasile

Papa Francesco ha donato 100mila euro per aiutare la popolazione colpita dalle alluvioni nello stato di Rio Grande do Sul, in Brasile. Il "gesto concreto di aiuto" è stato compiuto attraverso l'Elemosineria Apostolica - dicastero per il servizio della carità della Santa Sede - ha confermato l'arcivescovo di Porto Alegre e presidente della Conferenza nazionale dei vescovi brasiliani (Cnbb), dom Jaime Spengler.

"Siamo stati informati attraverso la Nunziatura Apostolica che il Santo Padre ha stanziato una somma consistente per aiutare le persone rimaste senza casa", ha detto il religioso a Vatican News. Secondo Spengler, la somma donata dal pontefice sarà devoluta alla Regione Sud 3 della Cnbb, che copre tutto il Rio Grande do Sul, per "aiutare in ogni modo possibile". In occasione del Regina Caeli la scorsa domenica il pontefice aveva già espresso la sua solidarietà alle vittime dell'alluvione assicurando loro la sua preghiera.



