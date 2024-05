El Nino costringe anche il Costa Rica a razionare l'elettricità

A partire dal 13 maggio, in Costa Rica inizierà il razionamento dell'elettricità a livello nazionale, secondo quanto ha annunciato l'Istituto costaricano per l'elettricità.

La misura risponde al calo delle riserve energetiche, dovuto anche alla riduzione dell'acqua nei bacini che alimentano le centrali idroelettriche, una situazione conseguente al fenomeno El Niño.

In questo modo, anche la Costa Rica sperimenterà ciò che nelle ultime settimane è accaduto ad altri Paesi dell'America Latina, come l'Ecuador, che ha dovuto ricorrere a razionamenti programmati dopo aver registrato vari blackout per la siccità persistente.



